Kayseri’de polis ekipleri tarafından “torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi üzerlerindeki uyuşturucu maddeler ile kıskıvrak yakalandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından “torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi üzerlerindeki uyuşturucu maddeler ile kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte düzenlediği farklı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Ekipler, “torbacı” olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonlar ile 22 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise, çok miktarda uyuşturucu madde, 7 adet ezca hap, 4 tane hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 24 adet dolu fişek ve 32 adet tüfek kartuşu ele geçirdi.

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Gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.