Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli G.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriye Mahallesi’nde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sonucu yakalanan 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 14,35 gram metamfetamin, 1,27 gram bonzai, 0,58 gram esrar ve 4 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Eskişehir’de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

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