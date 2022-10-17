Kekemelik bir hastalık değildir

Kekemelik bir hastalık değildir

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gültepe Mahallesi’nde torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon esnasında yakalanan 1 şahsın üzerinde yapılan aramada, 11,45 gram metamfetamin, 0,90 gram esrar, 6 adet sentetik ecza hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Eskişehir’de uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyon sonrasında yakalanarak, adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

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