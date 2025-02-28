Adana’da, yıllar önce akraba evliliğinden dolayı çocuğunun dünyaya sağlıksız geldiğini söyleyen Adem Arslan, gençlere seslenerek akraba evliliğinden uzak durmaları gerektiğini belirtti.

Adana’da 17 yaşındaki oğlunun akraba evliliğinden dolayı sağlıksız şekilde dünyaya geldiğini belirten Adem Arslan, akraba evliliğinin ne gibi sorunlar doğuracağını gelişen teknoloji sayesinde öğrendiğini, yeni dönemde evlenecek ve çocuk sahibi olacak vatandaşlar için akraba evliliğinden uzak durması gerektiğini söyledi.

"Çocuğumun hastalığı çok"

Arslan, çocuğunun dünyaya 17 yıl önce sağlıksız geldiğini belirterek "Çocuğum 17 yaşında, gezmediğimiz doktor, gitmediğimiz hastane kalmadı. Hastanede her bölüme tedavi için gidiyoruz. Oğlum 3 ay önce daha kötüydü şu an iyiye gidiyor" şeklinde konuştu.

"Akraba evliliğinden dolayı çocuğum doğuştan hasta"

Arslan, akraba evliliğinden dolayı çocuğunun dünyaya sağlıksız geldiğini belirterek "Oğlum doğuştan sağlıksız dünyaya geldi, topuk kanı aldırmıştık ama doktorlar akraba evliliği yaptığım için bu sorunun ortaya çıktığını belirtti. Önceden bilseydim bu durumu, doğacak çocuğumun sağlığı için akraba evliliği yapmazdım. Yeni evlenecek çiftlere ve çocuk sahibi olmak isteyenler akraba evliliği yapmasın" dedi.