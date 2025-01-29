İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi Sorumlu Fizyoterapist Zafer Uçurum, topik dikeni, tenisçi ile golfçü dirseği gibi rahatsızlıkların, ‘şok dalga’ tedavisi sayesinde ameliyatsız bir şekilde ortadan kalktığını belirtti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesinde, topuk dikeni, tenisçi ve golfçu dirseği ile omuz ağrıları gibi rahatsızlıklar, ameliyatsız bir şekilde ESWT (şok dalga tedavisi) ile ortadan kaldırılıyor. Yapılan tedaviye dair bilgiler veren Sorumlu Fizyoterapist Zafer Uçurum, “Cihazdaki titreşim uygulama bölgesinde dolanımı artırarak kanlanmayı sağlar. Kanlanma da o bölgede dokunun iyileşmesine yardımcı olur. Tedaviyi haftada bir gün olmak üzere üç kere yapıyoruz. Elimizde 2 adet makine mevcut. Haftada ortalama 60’a yakın hasta gelmekte” dedi.

Yöntemin, ameliyat öncesinde ek olarak yapılan bir uygulama olduğundan bahseden Uçurum, “Ameliyatsız, vücut dışından yapılan bir uygulamadır. Tamamen primer olarak iyileşmeye yardımcıdır” şeklinde konuştu.