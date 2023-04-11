Kumluca Hal Toptaş Spor Kulübü Deprem Bölgesi Yardım Eli üyeleri Hatay’ın İskenderun ilçesinde ihtiyaç sahibi depremzedeler için üçüncü kez yardım götürdü.

Kumluca Hal Toptaş Spor Kulübü Başkanı Nasuh Yaşar önderliğindeki yardım ekibi, Ramazan paketi, kuru bakliyat, yaş sebze ve meyve, battaniye, su ve çorap gibi yardım malzemelerini kendi elleriyle ihtiyaç sahiplerine teslim ettiler. Yardımları ulaştırdıktan sonra Kumluca’ya dönen yardım ekibi adına açıklama yapan Nasuh Yaşar; "Hatay’ın İskenderun ilçesi ve Antakya merkezine bağlı Kısacık köyüne yardım götürdük. 200 konteynırdan oluşan mahalleye yardım malzemelerini ulaştırdık. Uğradığımız yerlerde yeterli konteynerler kurulmuştu. Hatta boş konteynerler vardı. Mesela yardım ulaştırdığımız köye 200 adet konteynır kurulmuş 60 adeti boştu. Devlet 24saat çalışıyor. Deprem afeti yaşandığı günden beri 2 defa yardım malzemesi götürdük. Bu üçüncü seferimizdi. Dördüncü seferimizi inşallah bayramdan sonra düzenleyeceğiz. Yardım dağıtımı için benimle birlikte gelerek en büyük fedakarlığı yapan ekip arkadaşlarıma yardım malzemelerinin oluşturulmasında destek veren tüm yardım severlerimize çok teşekkür ediyorum. Allah ülkemize bu tür afetleri bir daha göstermesin" dedi.