Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri önümüzdeki günlerde havaların daha da soğuyacak olması nedeniyle sathi ve sıcak asfalt serim çalışmalarına hız vererek ulaşımı sağlıklı ve konforlu bir hale getiriyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri önümüzdeki günlerde havaların daha da soğuyacak olması nedeniyle sathi ve sıcak asfalt serim çalışmalarına hız vererek ulaşımı sağlıklı ve konforlu bir hale getiriyor.

Her ilçede kurmuş olduğu şantiyelerle Malatya genelinde sorumluluk alanlarındaki yollarda çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Topsöğüt mahallesi Malatya Caddesi üzerindeki çalışmalarını da tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir yaptığı açıklamada, “Malatya’da yol ağlarımızı genişletme, var olan yollarımızı rehabilite ederek daha konforlu trafik akışını sağlamak için sathi ve sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Topsöğüt mahallemizde yer alan Malatya Caddesi Topsöğüt demir yolu üst geçidinden Sivas Yolunu DSİ bölgesine bağlayacak olan bir aks. Malatya Caddemizin köprüye bağlanan kısmında asfalt yenileme çalışmalarını bitirdik. Devamında yer alan yolumuzda Kuzey Kuşak yolumuzun da eklenmesiyle Malatya’mızın alternatif yollarından biri olacak. Başkanımızın göreve geldiği günden itibaren vurguladığı Malatya’da trafik akışını rahatlatma, yeni arterler kazandırma çalışmalarımızdan biri olacak. Bilindiği üzere Kuzey Kuşak Yolumuz tamamlandığında Malatya’mızın geleceğine damga vuracak projelerden biri haline gelecek. Malatya caddemiz 3 bin 300 metrelik kısmında asfalt yenileme ve finişer ile asfalt serim çalışmalarını tamamladık. Çalışmalarının tamamladığımız kısım 3 bin 300 metre olsa da yolumuz ortalama olarak 15 metre genişliğe sahip. Çok ciddi emek ve maddi imkanlar sonucu yolumuzu halkımızın hizmetine sunuyoruz. Yolumuz aynı zamanda Yeşiltepe mevkiinde bulunan mahallelerimizi direkt Hekimhan-Sivas ana yolumuza bağlayan bir aks teşkil edecek. Malatya’mızın çevre yoluna alternatif bir yol aksı haline gelecek” dedi.