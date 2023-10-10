Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, ilçe merkezinde esnafı ziyaret ederek, talep ve sorunları dinledi.

Mülki amir olarak makamdaki görevinin dışında fırsat buldukça gerek kırsal kesimdeki mahallelerde gerekse ilçe merkezinde vatandaş ve esnaf ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirten Kaymakam Topsakaloğlu, “İlçeye daha iyi hizmet edebilmek için esnaf ve vatandaşın görüşü önemli. Bu nedenle tanışma, yüz yüze görüşüp öncelikli sorunlarını belirleme, daha iyi iletişim kurma ve önerilerini değerlendirmek amacıyla, esnafımız ve vatandaşlarımızla buluşmaya önem veriyorum. İlçemizde kamu hizmetlerinin daha etkin hale getirilebilmesi ve genel sorunlarını birinci ağızdan dinlemek için esnafımız ve vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olmaya devam edeceğiz. Bizler sadece halkımıza hizmet etmek için atanmışız. Yaptığımız ziyaretlerimizde, mahalle toplantılarında beraber olamadığımız vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşmadığımız, sorun ve önerilerini, isteklerini dinleyemediğimiz vatandaşlarımız bilmelidir ki, devletin kapısı vatandaşlarımıza her zaman açık olmuştur, açık kalacaktır” diye konuştu.

Kaymakam Topsakaloğlu’na esnaf ziyaretinde, Yazı İşleri Müdürü Mehmet Baturay ve Bozyazı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Gani Martin eşlik etti.