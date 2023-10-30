Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanan deprem felaketinin yanı sıra hava şartları ve aşırı kullanımdan dolayı yolları yıpranan Topraktepe Mahallesinin ulaşım ağını baştan aşağıya yenilemek için çalışmalara hız verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da Topraktepe Mahallesini ziyaret ederek hem bakım ve tadilatı yapılan hem de yeni açılacak olan yollarda devam eden stabilize malzeme serim çalışmaları hakkında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgiler aldı.

Gerçekleşen yol yenileme çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Topraktepe Mahalle Muhtarı Abdulkadir Karaman, “Yeşilyurt Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü yama ve bakım ekibi daha öncede mahallemizdeki yollarımızın onarımını yapmıştı, şu anda da 5 km’lik sathi kaplama çalışması yapılıyor. Yapılan yatırımlarla yollarımız daha da güzelleşecek, hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımıza ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, deprem felaketinden etkilenen Topraktepe mahallesinin yaşam şartlarını daha iyi bir seviyeye ulaştırmak için ulaşım ağını iyileştirmeye ve yenilemeye devam ettiklerini söyledi.

Topraktepe Mahallesinde ikamet eden vatandaşların evlerine ve bahçelerine rahat bir şekilde ulaşmalarını sağlamak adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Başkan Çınar, “Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz mahalle muhtarımızla koordineli yürüttükleri çalışmalar neticesinde bu mahallemizin tespit edilen eksikliklerini çözüme kavuşturmak için yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz bu bölgede gerek yolların bakımı ve tadilatı gerekse de sathi kaplama çalışması yapılacak yollarda stabilize malzeme serimlerini büyük bir titizlikle yapıyorlar. Topraktepe mahallemizi konforlu, sağlıklı ve güvenli bir ulaşım ağıyla donatıyoruz. Mahalle sakinlerine sözünü verdiğimiz 5 km sathi kaplama sözümüzü de bu şekilde yerine getirmiş olacağız. Biz bugüne kadar hemşehrilerimize hangi sözü verdiysek yerine getirdik, bilindiği üzere 2019 yılında ki seçimlerde 45 vaatte bulunmuştuk, bugün itibariyle 100 yatırımı ilçemize kazandırdık. Topraktepe mahallemizi de ziyaretimiz sırasında vatandaşlarımızın yol talebi vardı, bizde hemen hareket geçerek gerekli planlamayı yaptık ve ekiplerimizi buraya yönlendirdik, yapılan çalışmalar doğrultusunda şu anda mahallemizin sıcak asfalt, yol bakım ve sathi kaplamayla ilgili tüm eksikliklerini çözüme kavuşturuyoruz. İnşallah yollarımız tamamlandığı zaman vatandaşlarımız yenilenen yollarla birlikte evlerine, bağ ve bahçelerine rahat ve kolay bir şekilde ulaşabilecekler. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimize ve mahalle muhtarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Çınar, Yeşilyurt’ta 2023 yılı için sathi kaplama çalışmalarında belirledikleri hedefe emin adımlarla ilerlediklerini ifade ederken, bu yıl içerisinde 220 km sathi kaplama çalışması yaptıklarını sözlerine ekledi.