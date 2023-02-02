Kırklareli’de topraksız tarım alanları her geçen gün artıyor. Yüksek verim, hasat kolaylığı, uzun hasat periyodu, ilaç kalıntısı olmayan homojen ürün elde edilmesi gibi avantajları nedeni ile gelecekte bitki yetiştiriciliğinde topraksız tarımın geniş bir yer bulacağı düşünülüyor.

Kırklareli’de topraksız tarım alanları her geçen gün artıyor. Yüksek verim, hasat kolaylığı, uzun hasat periyodu, ilaç kalıntısı olmayan homojen ürün elde edilmesi gibi avantajları nedeni ile gelecekte bitki yetiştiriciliğinde topraksız tarımın geniş bir yer bulacağı düşünülüyor.

Kırklareli’de saksıda yetiştiricilik ön plana çıkmaya başladı. Yaklaşık 100 dekar alanda (yaban mersini) yetiştiriciliği toprağı pH olarak düzenlenmiş saksılarda yapılıyor. Bu yöntem ile kuru marjinal tarım arazileri tarıma kazandırılıyor. Topraksız tarım toprak olmaksızın bitkinin köklerinin tutunacağı ve bitki besin elementlerinin kontrollü olarak verildiği üretim, bitki gelişimi için gerekli olan su ve besin elementlerinin gereken miktarlarda kök ortamına verilmesi esasına göre dizayn ediliyor.

Klasik yetiştiriciliğin yanında topraksız tarım uygulamalarının önemi de her geçen gün hızla artıyor. Ülkede sera ve örtü altı yetiştiriciliği yapılan bütün bölgelerde kullanılan topraksız tarım kontrollü; yetiştiricilik sağlaması, su, gübre, pestisit kullanımını azaltması ile herbisit kullanımına gerek kalmaması, iklim şartlarının uygun, fakat toprak şartlarının uygun olmadığı alanlarda yetiştiriciliğe imkân sağlaması yetiştiricilik imkanlarını artırıyor. Bu avantajlara ilaveten bu teknik birim alana düşen verimi artırmakta ve birim alan kazancı sağlıyor. İlk yatırım masraflarının yüksek olduğu bu sistemlerde verim artışı kısa sürede üretici masraflarını amorti ederek tarımın her alanda sürdürülebilirliğini sağlıyor. Yüksek verim, hasat kolaylığı, uzun hasat periyodu, ilaç kalıntısı olmayan homojen ürün elde edilmesi gibi avantajları sebebiyle gelecekte bitki yetiştiriciliğinde topraksız tarımın geniş bir yer bulacağı düşünülüyor.

"Kırklarelili üreticimize devletimizin hibe destekleri ile fidan dağıtımı yapıyoruz"

Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, "Kırklareli ilimizde saksıda yetiştiricilik ön plana çıkmaya başladı. Yaklaşık 100 dekar alanda yaban mersini yetiştiriciliği toprağı pH olarak düzenlenmiş saksılarda yapılmaktadır. Kuru marjinal tarım arazileri böylece tarıma kazandırılmış olmaktadır. Üzümsü meyveler noktasında yeni projeler ile Kırklarelili üreticimize devletimizin hibe destekleri ile fidan dağıtımı yapıyoruz. Üzüm bağı, yaban mersini, böğürtlen, ahududu, frenk üzümü gibi pazar payı yüksek ürünleri yaymaya çalışacağız" dedi.