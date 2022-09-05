Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete başlayan Manavgat Çardak-Taşağıl Mahalleleri Kapalı Sistem Sulama Tesisi ile 40 yıldır suya hasret olan 5 bin dekar kuru tarım alanları suya kavuşarak tarımsal üretim yeniden başladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmete başlayan Manavgat Çardak-Taşağıl Mahalleleri Kapalı Sistem Sulama Tesisi ile 40 yıldır suya hasret olan 5 bin dekar kuru tarım alanları suya kavuşarak tarımsal üretim yeniden başladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerelden kalkınma hedefiyle tarım sektörüne sağladığı en önemli yatırımlardan biri olan Manavgat Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi sayesinde sulu tarımın başladığı kurak topraklar yeşile bürünmeye ve mahsullerini vermeye başladı.

Manavgat Taşağıl bölgesinde 40 yıldır yaşanan su sorunu nedeniyle topraklarını ekip dikemeyen ve göç etmek zorunda kalan Manavgatlı çiftçiler, büyükşehir belediyesinin hayata geçirdiği sulama suyu projesi ile rahat bir nefes aldı. Proje bünyesinde Köprüçay Irmağı’ndan alınan sulama suyu, 300 metreye terfi edilerek, 3 kilometre uzaklıktaki depolama alanına taşındı. Depolama alanında biriktirilen sulama suyu 13 kilometrelik bir hatla çiftçilere ulaştırıldı. Yaklaşık 5 bin dekar kuru tarım arazisi suya kavuştu. Su azlığından dolayı daha önce yalnızca hububat ekimi yapılabilen alanlarda sulu tarıma geçildi. Böylece bölge halkı seracılık dahil her türlü üretimi yapabilir hale geldi. Yaklaşık 700-800 çiftçi ailesini doğrudan etkileyen proje ile ürün ve verim artışı sağlandı.

"Yatırımlar başladı"

Çardak bölgesine su geleceğini öğrenince yatırım yapmaya karar verdiğini söyleyen girişimci Halil Turan, “Büyükşehir Belediyesinin Taşağıl ve Çardak bölgesine sulama suyu getireceğini duyunca burada seracılık yapmaya karar verdim. Sulama suyumuzu sağladık, sistemi kurduk üretime başladık ve serada muz yetiştiriyoruz. Eğer Taşağıl Projesi olmasaydı yatırım yapamazdım. Gelen suya güvenerek işe başladık. Çünkü muzun suya çok ihtiyacı var ” diye konuştu.

"İlk mahsuller toplandı"

Çardak bölgesinde susuzluk yüzünden boş kalan tarım arazisinde suyun gelmesiyle yeniden üretime başladığını söyleyen Yakup Eroğlu, “Önceden bu tarlam susuzluktan boştu hiç bir şey ekemiyordum. Büyükşehir’in getirdiği sulama su ile her yer yeşermeye başladı. Hemen tarlama biber ektim. Şimdi ilk mahsullerimi topluyorum. Verim çok iyi. Hem kendi bütçemize hem de ekonomiye bir katkımız olacak. Önceden çok kısıtlı şartlarda seracılık ve bahçeye dikim yapabiliyorduk ama artık arazilerimizde sulu tarım yapmaya başladık ” ifadelerini kullandı.

"Geriye göç başladı"

Bölgede su olmayınca ekilemeyen verimli tarım arazilerinde üretim yapılamadığını ve bu yüzden göç verdiklerini hatırlatan Sulama Suyu Kooperatif Başkanı Muammer Gündoğdu “Bu bölgede 40 -50 yıldır su diye bir şey görmedik. Taşağıl Çardak Sulama Projesi, bence Manavgat’ın en büyük projesi. 5 bin dönüm arazi suya kavuştu. Örneğin bu araziler birkaç ay önce boştu ama şimdi suyun gelmesi sayesinde biber ya da her türlü sebze ekilebiliyor. Su gelince göç eden insanlar geri dönüp tarlasını işlemeye başladı”ifadelerini kullandı.