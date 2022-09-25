Sivas’ta özel bir firmaya ait toprak yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sivas’ta özel bir firmaya ait toprak yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 58 TL 133 plakalı Mercedes marka kamyon sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kamyonda sıkışan sürücü ekiplerin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalelerin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.