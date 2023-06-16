Burhaniye ilçesinde, Ziraat Odası Başkanı Alibey Karaaslan, 2023 Yılı Körfez Bölgesi Hububat Alımlarının Burhaniye TARİŞ depolarında yapılacağını açıkladı. Hububat alımının sezon sonuna kadar devam edeceğini anlatan Karaaslan, sezonun çiftçilere hayırlı olmasını istedi.

Burhaniye Ziraat Odası Başkanı Alibey Karaaslan, Toprak Mahsulleri Ofisinin hububat alımlarına başlayacağını açıkladı. Alımların Burhaniye Tariş Zeytinyağı Fabrikası alanında yapılacağını anlatan Alibey Karaaslan, “Yıllardır yöremizde alım yapılmıyordu. Bunun için yoğun bir çalışma yaptık. Alım şartları hakkında Ziraat Odalarından bilgi alınabilir. Sezonun çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.