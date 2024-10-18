Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, Kırşehir’de mevsimsel etkiler nedeniyle bölgesel üretim kayıpları meydana geldiğini söyleyerek; "Kırşehir’de her ilçe ayrı ayrı üretim havası olacak" dedi.

Çiftçinin 2024 yılında istediği verimi elde edemediğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak, "Mevsimsel etkiler nedeniylede rekoltede yüzde 50 oranında üretim kayıpları yaşadı. Bir önceki yıla oranla ekonomik kayıplar yaşandı. Kırşehir yeni üretim planlamasıyla 7 üretim bölgesine ayrıldı. 2025 yılı için Arpa, Buğday ve Nohut bekliyoruz. Sulak alanlarda ise Patates, Soğan ekimlerinde üretim artışları beklemekteyiz. Her ilçe ayrı ayrı üretim havzası olacak" diye konuştu.

2024 yılının tarımda verim düşüklüğüyle tamamlanmasının ardından çiftçi, iklim şartları ve girdi maliyetleri artışıyla karşılaşarak beklenen oranın altında hasatla karşılaştı. 2025 yılı içinse çiftçi, yeni destekleme modeliyle tarımsal üretimde kaybı karşılamak istiyor.