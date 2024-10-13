2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın Portekiz’de düzenlenen 11. ayağında hafta sonunun ikinci yarışını milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu birinci bitirdi. Kenan Sofuoğlu yarışı ailesiyle birlikte Kocaeli’de canlı takip etti. Yarışın sonunda alanda bulunanlar büyük sevinç yaşadı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Sofuoğlu, “Benim için zordu. Bugün Toprak’ın Portekiz’de şampiyon olma şansı vardı. Abisi, hocası, menajeri olarak yanında olmayı çok istiyordum. Bir yandan da Zayn’in de riskli bir şampiyonası vardı. Toprak’a, ‘Haftaya inşallah şampiyonluğa ulaşacaksın. Burada Zayn’in şampiyonluğunu alalım. Seninle beraber inşallah İspanya’da 2. Dünya Süper Bike şampiyonluğunu alırız’ dedim. Gönlümce oldu. Toprak kazandı, şampiyonluk İspanya’ya kaldı. İnşallah oradan da şampiyonluğu alıp, 3 haftada, 3 şampiyonluk yaparız” dedi.