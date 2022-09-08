Emekli olduktan sonra Çorum’un Sungurlu ilçesi Yeşilyurt köyüne yerleşerek çiftçilikle uğraşmaya başlayan 76 yaşındaki Nurettin Gönültaş, kapari balı üretiyor.

Emekli olduktan sonra Çorum’un Sungurlu ilçesi Yeşilyurt köyüne yerleşerek çiftçilikle uğraşmaya başlayan 76 yaşındaki Nurettin Gönültaş, kapari balı üretiyor.

İlerleyen yaşına rağmen çalışkanlığı ile gençlere taş çıkartan 76 yaşındaki Nurettin Gönültaş, 1994 yılında Milli Kütüphaneden emekli olduktan sonra Yeşilyurt köyüne yerleşti. Köyünü diktiği fidanlarla yeşillendiren Gönültaş, adeta arı gibi çalışıyor. 140 dönüm arazisinde arpa ve buğday üretiminin yanı sıra arıcılıkla uğraşan Gönültaş, azmiyle görenleri de kendisine hayran bırakıyor. Kendisine ’Toprak Dede’ diyen Gönültaş, “Köyümün adı Yeşilyurt ama ben geldiğimde bir tane bile yeşillik yoktu. TEMA Vakfı’na üye olduktan sonra ufak ufak ağaçlandırmaya başladım. Tapulu alanımda 11 dönüm bademlik yaptım. Kendi bahçemde ise 300’e yakın meyve ağacı bulunuyor” dedi.

160 kovan arısı bulunan Gönültaş, Çorum’un en güzel balı olan ’kapari balını’ ürettiğini belirterek, “Bu bölgede benim ürettiğim balı, başka yerde bulamazsınız” şeklinde konuştu.

Toprağı boş, kuru görmeye dayanamadığını söyleyen Gönültaş, “Her yer yeşil olmalı. Hem aşılama yapıyorum hem de ağaç dikiyorum. Devlet arazisine bile ağaç dikiyorum. Beni gören diğer köylülerim de çevresini ağaçlandırmaya başladı. Şimdi köyüm adının hakkını veriyor” diye konuştu.

Uyku dışında kalan zamanının tamamında çalıştığını söyleyen Gönültaş, “Sabah saat 7’de kalkarak çalışmaya başlıyorum. Önce bahçeye, daha sonra arılara ve vakit bulursam da araziye çıkıyorum. Neredeyse hiç boş vaktim yok” dedi.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan Gönültaş, “Kahve köşelerinde vakit geçireceklerine bir işin ucundan tutup üretime yönelmeliler” ifadelerini kullandı.