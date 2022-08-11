Bandırma’nın “Yaşayan Toprak Dedesi” olarak bilinen Fettah Kara, Bandırma’da kurum ve okullara diktiği fidanlara çocukları gibi bakıyor.

Bandırma’nın “Yaşayan Toprak Dedesi” olarak bilinen Fettah Kara, Bandırma’da kurum ve okullara diktiği fidanlara çocukları gibi bakıyor.

Bandırma’da ikamet eden 84 yaşında Fettah Kara, Anıtkabir’de bulunan çam ağaçlarının kozalaklarından ve tohumlarından elde ettiği ağaç fidanlarını büyük bir özenle yetiştirerek, ücret almadan talepte bulunan resmi kurumlara ve vatandaşlara dağıtımlarını yapmıştı. Bandırma’nın Sunullah Mahallesi’nde kendisine ait bahçe içerisindeki bir müstakil evde ikamet eden ve çevresinde ağaç sevgisi ile bilinen emekli vatandaş Fettah Kara yetiştirdiği binlerce fidan ile Bandırma’nın adeta "Toprak Dedesi" olarak biliniyor. Yaklaşık olarak 25 bin fidan yetiştirdiğini ifade eden Fettah Kara, ikamet ettiği evine yakın Marmara İlkokulu, Eti Maden Ortaokulu’ndaki ağaçların bakımlarını, sulamasını ve korumasını yaparak çocuklara ağaç sevgisini aşılıyor.