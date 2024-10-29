Tokat’ta tuğla fabrikalarına toprak çeken iki kamyon kafa kafaya çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Erbaa ilçesine bağlı Üçtepeler bölgesinde meydana gelen kazada, tuğla fabrikalarına toprak taşıyan iki kamyon kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle A. A. yönetimindeki 60 KV 321 plakalı kamyon ormanlık alana girdi. M. Ç,nin kullandığı 60 ACY 004 plakalı kamyon kendi imkanlarıyla durabildi. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmazken, her iki sürücü yaralanarak Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.