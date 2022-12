Karaman Ziraat Odası, çiftçilerin yüksek verim ve kalite için her ekim sezonundan önce mutlaka toprak analizini yaptırması gerektiğini söyledi.

Karaman Ziraat Odası, çiftçilerin yüksek verim ve kalite için her ekim sezonundan önce mutlaka toprak analizini yaptırması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin en iyi laboratuvarından birisine sahi olan Karaman Ziraat Odası’nda her geçen yıl toprak analizi yaptıran çiftçi sayısının azaldığı bildirildi. Toprak analizine verilen devlet desteğinin kalması ise buna en büyük etken oldu. Karaman Ziraat Odası Laboratuvar Sorumlu Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Yaşar Şekerci Akbay, yüksek verim ve kalite için çiftçilerin her ekim sezonundan önce mutlaka toprak analizi yaptırmaları gerektiğini söyledi. Yaşar Şekerci Akbay, bitkinin ihtiyaç duyduğu bütün besin elementlerin toprak analiz yöntemiyle belirlenmesinin gerektiğini belirterek, “Çiftçilerimiz önceden toprak analizine önem veriyordu. Şimdi sadece elma bahçesi olan çiftçiler hasattan sonra analiz yaptırıyor. Birkaç yıl öncesinde yılda 5-6 bin civarında analiz yapıyorduk. 2015 yılında verilen devlet desteklemeleri bittikten sonra bu sayı hızla düştü. Bunun sebebi de çiftçinin herhangi bir zorunluluğu kalmadı. Fakat bilinçli çiftçilerimiz özellikle gübre maliyetinden kurtulmak için ekim sezonundan önce analizlerini yaptırıyorlar. Bizim Karaman’dan hariç yakın çevre il ve ilçelerden de çok fazla laboratuvarımıza talep var. Özellikle Mersin’in Mut ve Anamur ilçelerindeki muz üreticileri her yıl toprak analizini burada yaptırıyor” dedi.

"Türkiye’nin en modern laboratuvarına sahibiz"

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman Ziraat Odası’nın Türkiye’deki öncü odalarından birisi olduğunu vurguladı. Bayram, Karaman Ziraat Odası’nın teknik eleman yapısıyla birlikte bünyesinde tam teşekkürlü modern bir laboratuvara sahip olduğunu ifade ederek, “Bu laboratuvar çiftçimize gübre kullanımıyla ilgili katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Ancak Türkiye genelinde devletin vermiş olduğu toprak analiz desteklerinin kaldırılmasından sonra Ziraat Odaları bünyesinde ve özel sektörde olan laboratuvarlar kapatılmak zorunda kalmıştır. Şuan baktığımızda 30’a yakın ayakta kalan laboratuvar var. Onlardan biride Karaman Ziraat Odası bünyesinde bulunan laboratuvardır. Tabi laboratuvarımızın ayakta kalması kadar hizmet yapmasının da önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü çağımızda özellikle modern tarım dediğimiz organik tarım, iyi tarım uygulamalarının olduğu bir yerde laboratuvar çok fazlasıyla ihtiyaç var. Her şeyden önce girdi maliyetlerinin artmasından dolayı toprak yapısına hakim olmak gerekiyor. Çünkü gübre kullanımı yanlış gübre, katı gübre, kimyasal gübre kullanımlarında biliyorsunuz laboratuvarlar çok önemli hale geliyor. Toprağın yapısı ve her şeyini ölçen son sistem bir laboratuvarımız var. Bundan çiftçilerimizin yararlanmasını istiyoruz. Çünkü tarıma katkı sağlamak için bu laboratuvarlar kuruldu. Maalesef baktığımız zaman şu anda bizim Karaman’da her ne kadar da modern laboratuvarımız bünyemizde var desek te çiftçimize hizmet etmekle ilgili çiftçimiz buradan yeterince faydalanmıyor. Laboratuvarlarda eskisi gibi toprak analizi yaptıran çiftçi yok denilecek kadar az. Laboratuvarımız 11 yılıdır faaliyet gösteriyor. Bizden önceki başkanlarımız bu laboratuvarı odamız bünyesine kazandırmış. Tabi o günlerde çok faaldi. Bizim ilk göreve geldiğimiz yıllarda Ağrı’dan gelen toprağın analizini yapıp tekrar gönderiyorduk. Karaman’ın her tarafından burada toprak analizi yapıp gönderdiğimiz dönemler şu anda sadece kendi masrafını bile kurtarmayan laboratuvar yapısına kaldı. Şuan laboratuvarın ciddi bir odamıza bir gideri var. Ama biz çiftçiye hizmet amaçlı olduğu için her şekilde laboratuvarın ayakta kalması ve çiftçiye hizmet yapması için elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.