Uşak’ta bir apartman içerisinde yapılan inşaat çalışmasında toprak altında kalan 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak’ta bir apartman içerisinde yapılan inşaat çalışmasında toprak altında kalan 2 işçi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak’ta Kurtuluş Mahallesi’nde Millet Bahçesi içerisinde bir apartmanda yapılan restorasyon çalışmasında 2 işçi kepçe ile kazılan toprakların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan işçilerden birisi mesai arkadaşları tarafından kurtulurken bir işçi ise ekiplerce kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan inşaat işçisi F.K. ve M.A. hastaneye kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.