Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 15’inci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, kapanış töreni ile sona erdi. Sempozyumda sanatçıların elinden çıkan 15 eser, Eskişehir’in sanat arşivine zenginlik kattı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 15’inci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, kapanış töreni ile sona erdi. Sempozyumda sanatçıların elinden çıkan 15 eser, Eskişehir’in sanat arşivine zenginlik kattı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 5-17 Eylül tarihleri arasında 15’incisi düzenlenen Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, düzenlenen kapanış töreni ile son buldu. Kapanış törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ın yanı sıra Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, İYİ Parti Eskişehir İl Başkanı Emine Edizgil, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, sanatçılar, akademisyenler, iş dünyası ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, sponsor kurum ve kuruluşların yetkilileri ile çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı.

Törende sempozyumda yapılan çalışmaların anlatıldığı video gösteriminin ardından bir konuşma yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, sempozyumda 15 günlük özverili bir çalışma dönemi geçirildiğini anlattı. Başkan Ataç, “Sempozyumun başlangıcı düğün, bayram gibi ama sonunda içimiz buruk oluyor. 2023’te, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı ile birlikte 16’ncı sempozyumumuzu da kutlarız diye umuyorum. Sanatçılarımız yaklaşık 15’e yakın eser çıkardılar. Belediyemiz bir sanat galerisi gibi, pişmiş toprağın yeşil alanlarda sergilenmesi ayrıca bir açık hava müzesi özelliği sunuyor. Sanatçılar ile 15 gün geceli gündüzlü bir arada olunca birbirimize alışıyoruz. Bilgehan Hocamın yeri bambaşka, gece gündüz demeden özveri ile çalışıyor. Bu eserlerin bugüne kadar gelmesinde sempozyum komitemizin büyük emeği var. 30 öğrenci arkadaşımız var, onların da emekleri çok büyük. Bugüne kadar 220 adet eser kazanırken, 130’a yakın da sanatçıyı konuk ettik. Bu sempozyumda 7 ton çamur ve 4 özel fırın kullanıldı. 510 çocuğumuz sempozyumumuza katılarak çamur ile bir takım objeler ortaya çıkardı. Ayrıca 2010 yılından bu yana bir vefa projesi oldu sempozyum. İlk olarak 2010’da bir uçak kazasında kaybettiğimiz arp sanatçısı Ceren Necipoğlu’nu anmıştık. Bugün de rahmetli Melih Savaş ve Barış Özaydemir’i anıyoruz. Ayrıca Varlığınız Sağlığımız Anıtı da bir diğer önemli çalışmamız oldu. Pandemide kaybettiğimiz sağlıkçıların isimleri o anıtta yaşamaya devam edecek. 57 sanatçımızdan 450 eser ve 426 sağlık çalışanımızın ismi bu anıtta birleşti, anıtımızı da bir baca şeklinde yaptık. Biliyorsunuz baca Eskişehir’in önemli simgelerinden bir tanesidir. Eğitim, havacılık, demiryolu, üniversite kenti gibi anılır ama sanat kenti olarak da anılmaya devam edecek. Bütün Eskişehirlilere teşekkür ediyorum, bu sempozyuma sahip çıktılar. Bundan sonra da sempozyumumuz sonuna kadar devam edecek” sözlerini kullandı.

“Şehre sanatsal ve kültürel bir kimlik”

Sempozyum sanatçıları adına kürsüye gelen İbrahim Vefa İrdelp ise, “2 hafta boyunca çalışarak sanatlarımızı ortaya çıkardık. Şehrin sokaklarını, asfalt ve kaldırım taşları ile kaplamak sanılan klasik belediyecilik anlayışından çıkartan, adeta şehre sanatsal ve kültürel bir kimlik kazandıran Sayın Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a, sempozyumu düzenleyen düzenleme ve yürütme kuruluna, Bilgehan hocama teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Dünyada tanınan bir koleksiyon”

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Sanat Danışmanı Prof. Bilgehan Uzuner de sempozyum hakkında bilgiler vererek, “23 yıla dayanan geçmişimizde 15’incisini yapıyoruz ama bu sürdürülebilirlik çok önemli. Üniversite ve belediye iş birliği kapsamında sanıyorum Türkiye’de en iddialı ve uzun süre gelen işlerden birisi. Tabii bu değerli Ahmet Başkanımız sayesinde oluyor, biz de bu sıcak yuvayı bırakmadık. Üniversiteler aslında birikimlerini şehirlere ve bulundukları bölgelere aktarmakla yükümlüdürler. Biz de bunun sanat kolundan yürüyelim dedik. Elimizdeki birikimi doğal olarak şehrimize aktarmayı hedeflemiştik ve buda sanıyorum çok önemli bir noktaya geldi. Eskişehir artık dünyada tanınan bir koleksiyona sahip. Bu sene 15 kadar eser yaptık, 8 sanatçımız ve bizim takım olmak üzere. Eskişehir’de 220’nin üzerinde eserimiz oluştu” dedi.

Törende daha sonra plaketlerin takdimine geçildi. Sempozyum sanatçılarına, sponsor kurum ve kuruluşların temsilcilerine plaketleri takdim edildi. Sempozyumda emek veren asistan öğrencilere de katılım belgeleri verildi. Kapanış töreninde günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafının ardından usta müzisyen Vedat Sakman konserine geçildi. Sevilen sanatçı, şarkı yazarı, müzik yapımcısı ve gitarist Vedat Sakman, sempozyumun kapanış töreninde birbirinden güzel eserleri Eskişehirliler için seslendirdi.