Kayseri’nin Sarız ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Kayseri’nin Sarız ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü uzun namlulu silah, tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, A.E.’ye ait evde silah olduğu bilgisine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonda eğitimli köpek ile arama yapan ekipler, evin bahçesinde dedektör ile arama yaparak, kazı yaptı. Yapılan kazıda, toprağa gömülü 1 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silah, 4 adet muhtelif çaplarda ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 1 adet uzun namlulu Kaleşnikof marka silaha ait şarjör, 2 adet tabanca kılıfı, 94 adet Kaleşnikof mermisi ve 180 adet tabanca mermisi ele geçirildi. Toprağın altından çıkan silah ve mermilere el konulurken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.