Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, yer elmasının yaşlanmayı önlediğini söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, içerisinde bulunan vitamin ve mineraller açısından çok zengin olan yer elması hakkında açıklamalarda bulundu.

“Beslenmemizde saha sık yer vermemiz gerekiyor”

Arslan, yer almasının sıklıkla tüketilmesi gerektiğini belirterek, “Sonbahar etkisini hissettirirken mevsim geçişlerinde hastalıklara karşı vücudumuzu korumak bağışıklık sistemimizi güçlendirmek, soğuk-sıcak havaya maruz kalan cildimizi desteklemek gibi pek çok nokta önemlidir. Doğru beslenmek bu adımların her birinde bizim için iyi bir destektir. Sonbahar besinlerini bu bakış açısıyla değerlendirmemizde yer elması dikkatimizi çekiyor. Bu dönemlerde ülkemizde patates gibi toprak altında yetişen yumru bir besin olan yer elmasına beslenmemizde saha sık yer vermemiz gerekiyor” dedi.

“Stres azaltıcı potansiyel bir etkiye sahiptir”

Yer elmasının stres azaltıcı etkisi bulunduğunu belirten Arslan, “Kereviz, turp, soğan, gibi bembeyaz içyapısı olan yer elmasının içeriğine baktığımızda; iyi bir A ve B vitamini kaynağıdır. Sinir sistemi koruyucu, stres azaltıcı potansiyel bir etkiye sahiptir. Vücut dinçliği sağlar. Hem böbrek hem bağırsak hareketlendirici bir besindir. Yani idrar söktürücü, kabızlık önleyici olduğunu söyleyebiliriz. Mide ve romatizmal hastalıkların ağrılarını azaltır. Yara iyileşmesini hızlandırır, yaşlanma karşıtıdır, cilt sağlığını korur. Düşük kaloridir, zayıflama diyetlerinde doyurucu porsiyonlar da tüketilebilir. Düşünülenin aksine patates nişasta içermez, diyabet hastaları tüketebilir” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızla da bu besini tanıştırmamız gerekir”

Arslan, çocuklarında tüketmesi gerektiğinin altını çizerek, “Çiğ hali hafif soyularak yenilebilir, rendeleyip yoğurda katılabilir, kereviz gibi havuçla soğanla zeytinyağlısı yapılabilir. Mutfaklarımızda kullanımı arttırıp, çocuklarımızla da bu besini tanıştırmamız gerekir” diye konuştu.