Anadolu Üniversitesi Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından ’Toplumsal Katkı Faaliyetleri Bilgilendirme Toplantısı’ Öğrenci Merkezi Nasreddin Hoca Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşma yapan Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı, Anadolu Üniversitesi’nin sağladığı toplumsal katkılar göz önünde bulundurulduğunda öncü bir üniversite olduğunu söyledi. Prof. Dr. Taşçı, "Bu toplumsal çalışmaların sistematik olarak kayda geçirilerek daha görünür hale gelmesi sağlanmalı. Zaten var olan ve toplumsal katkıya dönüşen faaliyetlerimizin boyutlarının belirlenmesi, veri olarak izlenmesi ve şu anda birimlerde hazırlanmakta olan birim iç değerlendirme raporlarına girmesi bizim için çok önemli. Toplumsal katkı kavramı içinde doğrudan üretilen toplumsal katkı faaliyetleri gibi eğitim öğretim faaliyetlerinin dolaylı olarak toplumsal katkı faaliyeti olarak ortaya çıkan çalışmalarımız ve araştırma geliştirme süreçlerinde toplumsal katkıya dönüşen çalışmalarımız var. Amacımız çalışmalarımızın ölçülebilir, izlenebilir olması ve çok daha önemlisi sürdürülebilir hale getirilebilmesi" dedi.

"Üniversitemizdeki toplumsal katkıyla ilgili mevcut durum değerlendirmesi yapacağız"

Toplumsal katkı yaklaşımının ifade edildiği ve üniversitede toplumsal katkıya dönüşen faaliyetlerin değinildiği toplantıda konuşan, Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Hale Gamze Ağalar, "Üniversitemizdeki toplumsal katkı üreten akademik ve idari tüm birimlerimizde belirlemiş olduğumuz toplumsal katkı birim temsilcilerimiz ve birim kalite komisyonlarına yönelik düzenlemiş olduğumuz eğitim toplantımızda üniversitemizdeki toplumsal katkının ne durumda olduğuyla ilgili mevcut durum değerlendirmesi yapacağız. Üniversitemizdeki farklı alanlarda yapılan etkinliklerin hangilerinin toplumsal katkı olduğu ve bunların kriterleri hakkında konuşup ilgili örnekler paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

"Toplumsal sorunlara müdahale etme gücünü üniversitenin etkileşim içinde olduğu topluluklardan alıyoruz"

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla uyumlu faaliyetlerin önemine vurgu yapan Toplumsal Katkı Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Meltem Özten Anay ise, şunları söyledi:

"Toplum katılımı, paydaşların katılımı ile toplumsal problemlere çözüm üretme gücünü aslında biz ilişkilendiğimiz topluluklardan alıyoruz. Böylece problemlere daha yakından bakarak paydaş geri bildirimlerine dayalı pratik çözümler geliştirebilir hale geliyoruz. Üniversitemizde yapılan pek çok akademik faaliyetin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına olan katkılarını AVESİS üzerinden görebiliyoruz. Üniversitemizde yapılan faaliyetler dikkate alındığında nitelikli eğitim, sağlık ve kaliteli yaşam, sanayi yenilikçilik ve altyapı, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, amaçlar için ortaklıklar amaçlarına odaklandığımız verisi ortaya çıkmıştır. Üniversite olarak yoğunlaştığımız Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları bunlar görünüyor. Öncelikli olarak bunlar üzerinden planlar geliştirebiliriz."

"Yapmak istediğimiz çalışmaları görünür kılmak"

Toplumsal Katkı Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş, "Üniversitelerdeki yürütülen projelerde bazı verileri takip edemiyoruz. Bizim yapmak istediğimiz bu çalışmaları takip edip kaydederek daha görünür hale getirmek. Toplumsal katkının içinde araştırma-geliştirme, iş birlikleri ve kulüplerin yaptığı faaliyetler gibi dış paydaşların sürece dahil edildiği pek çok çalışma var" kaydetti.

Toplantı’, akademik ve idari birimlerinin temsilcileriyle birlikte karşılıklı fikir alışverişi ve soru cevap kısmı ile sona erdi. Programa Anadolu Üniversitesi Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Deniz Taşcı, Toplumsal Katkı Koordinatörü Doç. Dr. Hale Gamze Ağalar, Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Meltem Özten Anay ve Öğr. Gör. Dr. Rabia Taş, Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç. Dr. Serhat Koca, Öğrenci Kulüpleri Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Seda Sökmen başta olmak üzere Anadolu Üniversitesi akademik ve idari birimlerinden temsilciler katıldı.