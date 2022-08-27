Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, TYP’nin yeni bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Okullarda temizlik hususu ciddi manada zora girecektir. Yol yakınken yanlıştan dönülmeli ve okulların ihtiyacını görecek şekilde bir düzenleme yapılmalıdır.” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar, TYP’nin yeni bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Okullarda temizlik hususu ciddi manada zora girecektir. Yol yakınken yanlıştan dönülmeli ve okulların ihtiyacını görecek şekilde bir düzenleme yapılmalıdır.” dedi.

Iskur tarafından kamu kurumlarının yararlanması için yürürlükte olan Toplum Yararına Programlar (TYP) çerçevesinde düzenlemeye giden Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı personel alımı şartlarına Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Acar’dan eleştiri geldi. Okullarda temizlik konusunun çok mühim olduğuna dikkat çeken Acar, “Bu minvalde verilecek TYP çerçevesinde personel umudu artırmıştı; yayımlanan şartlara göre öyle olamadı maalesef sorunu çözmeye yetmediği gibi yeni sorunlar ortaya çıkardı. Şöyle ki; eskiden aynı personel üç eğitim-öğretim yılı (24 ay) çalıştırılabiliyor iken bu seneki uygulamayla sadece 9 (dokuz) ay çalıştırılabilecek, 15 tatilde işten çıkarılacak, tatil bitiminde 9 (dokuz) ayı tamamlamak üzere tekrar çağrılacak. Üstelik 27 Eylül 2017’den itibaren TYP çerçevesinde çalıştırılan hiçbir personel bir daha çalıştırılamayacak. Üstüne üstelik bu hafta sonu ve 30 Ağustos dahil 4 gün içinde personel bulunması isteniyor. Şartların bu kadar daraltıldığı bir ortamda kurumlar gerekli personeli nasıl bulacak? Öte yandan sadece dokuz aylığına kim çalışmak ister, orası da ayrı bir muamma.” diye konuştu.

’Okullarda temizlik hususu zora girecektir’

Tecrübeli personellerin yeniden alımının yapılmamasının ciddi bir soruna neden olacağını ifade eden Acar, “Okul temizliği basit bir iş değildir, iş öğrenilene kadar süre bitmektedir. Tecrübeli elemanların hiçbirinin bir daha işe alınmaması okullar açısından çok ciddi bir sorundur. Bakanlık bu yaptığı ile işi imkansızlaştırmaktadır. Bakanlık bir an önce TYP düzenlemesinde düzeltmeye gitmelidir, yoksa bu haliyle okullarda temizlik hususu ciddi manada zora girecektir. Bu haliyle kalırsa geçen sene okullarda temizlik hizmeti yapan ve okullar açıldığında işe girme hayali kuran on binlerce kişiye de yazık olacaktır maalesef.” İfadelerini kullandı.

’Yol yakınken yanlıştan dönülmeli’

Acar sözlerini şöyle tamamladı: “Milli Eğitim Bakanlığı, keşke bu yeni düzenlemeyi yaparken alanda görev yapan okul yöneticileri ile bir istişare etmiş olsaydı, bugün bu yanlışa düşülmemiş olurdu. Yol yakınken yanlıştan dönülmeli ve okulların ihtiyacını görecek şekilde bir düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca unutmadan ekleyelim, okul/kurumlarımıza güvenlik görevlisi de verilmelidir. Her zaman olduğu gibi okul yöneticilerimiz olağanüstü fedakârlık gösteriyorlar ama yeni bir omuz verilmesi gerekiyor bu hususta.”