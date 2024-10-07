SEAH İstasyon Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’ni ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, burada hizmet alan danışanların sosyal hayatın içinde yer almasına yönelik faaliyetlerin önemine değindi.

Sakarya İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) İstasyon Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) ile aynı binada hizmet veren Aile Hekimliğini ziyaret etti. İstasyon TRSM Sorumlusu Zerrin İlter, merkezde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Danışanların uygun tanı ve tedavi ile ilaç kullanımlarının düzenli takibi, uzmanlar tarafından bireysel ve grup terapileri verilmesi ile psikoeğitim yoluyla danışan ve ailelerinin hastalık hakkında bilinçlendirilmesi gibi hizmetlerin verildiği merkezde, danışanların toplumla barışık olmalarına yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Halk Eğitim Merkezleri’nin usta öğreticileriyle birçok kursun düzenlendiği merkezde takı, resim, müzik, tekstil atölyeleri, seramik işçiliği ve sportif aktiviteler de sağlanıyor. Merkezi gezen İl Sağlık Müdürü Özdemir, SEAH bünyesinde Serdivan Yazlık Mahallesi ve İstasyon Ek Binası’nda hizmet veren iki Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nin bulunduğunu belirterek, buradan hizmet alan danışanların sosyal hayatın içinde yer almasına yönelik faaliyetlerin önemine dikkat çekti. Özdemir, danışanların el emeği olan ürünleri incelerken, merkezden hizmet alan bir danışanın isteğini kırmayarak kısa süreli masa tenisi oynadı. Merkezden hizmet alan danışanları da dinleyen Özdemir, daha sonra aynı binada hizmet veren Aile Hekimliğini ziyaret ederek burada görev yapan hekimler ve hizmet alan hastalarla sohbet etti.