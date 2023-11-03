Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçedeki eczacılarla bir araya gelerek, kurumlar arası iş birliği ve toplum sağlığı üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Başiskele Belediyesi Sosyal Tesisleri Antik Köfte Restoran ve Kafe’de gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Kaya, Kocaeli Eczacılar Odası Başkanı Mustafa Ezer ve ilçede faaliyetlerini sürdüren eczacılar katıldı. Eczacı esnafıyla yapılan toplantıda Başiskele’nin geleceği, kurumlar arası iş birliği ve toplum sağlığı üzerine önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Program sonunda Başkan Özlü, toplantıya katılan eczacılara çeşitli hediyeler takdim etti.