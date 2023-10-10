Konya’da Dünya Ruh Sağlığı Günü’nde Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde tedavi gören hastalar arasında masa tenisi turnuvası düzenlendi. Turnuvaya katılanlar günün önemine dikkat çekti.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde, Numune Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen turnuva Fatih Sultan Mehmet Spor Tesislerinde gerçekleştirildi. Masa tenisi turnuvasına Konya genelinde faaliyet gösteren Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde (TRSM) tedavi gören hastalar katıldı. Turnuvanın açılışında konuşan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Bütün Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimizi en modern, en kaliteli şartlarda tesis ederek hizmet vermeyi rabbim bizlere nasip etsin. Turnuva hayırlı olsun. Bu turnuva ve bu tür faaliyetler ekip işi. Her zaman yanımızda gördüğümüz Konya Büyükşehir Belediyemiz ve alt kuruluşlarımıza teşekkür ederim ve başarılı bir turnuva dilerim” dedi.

Numune Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halil Ekrem Akkurt, “Bu tür rahatsızlığı olan bireylerimiz sosyalleşip toplumumuza kazandırılması gereken bireylerimizdir. Bu tür faaliyetlerin farkındalığı arttırması için böyle bir organizasyonda bulunuyoruz. Bu konuya destek verip burada bulunan herkese teşekkür ederim. İnşallah daha fazla farkındalık programları olur ve bu insanların kalplerine dokunacak şekilde yeni gelişmelerin olmasını dilerim” şeklinde konuştu.

Numune Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Ülkü Beşiktepe Ayan da, “Önümüzdeki dönemde ruh sağlığı için daha fazla yatırım yapılmalı ve daha fazla erişim sağlanmalıdır. Bu konudaki farkındalığı arttırmak için hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız. Bugün bir araya gelmemizde, sesimizi duyurabilmemizde bu iyi gelişmelerin büyük etkisi vardır. Numune Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi olarak mümkün oldukça çok hastamıza ulaşarak yaşadıkları zorluklarda yanlarında olmak istiyoruz” diye konuştu.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde tedavi gören hastaların sosyalleşmesi, toplum içinde yaşamaya uyum sağlaması için düzenlenen etkinlikler çerçevesinde düzenlenen turnuva, tedavi gören hastalardan oluşan mehter takımının gösterisiyle başladı. Turnuvada daha sonra masa tenisi maçlarına geçildi. Birbiriyle iletişim becerilerinin arttırılmasına yönelik yapılan rehabilitasyon çalışmaları dahilinde tedavi görenler eşleşerek masa tenisi maçları yaptı. Maçlar sonunda Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi şampiyon oldu.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde tedavi gören hastalar ise bu tür turnuvaların kendileri için güzel olduğunu belirterek, benzer etkinliklerin devam etmesini istedi.