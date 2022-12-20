Samsun’un Bafra ilçesinde Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı Kaymakam Cevdet Ertürkmen, başkanlığında yapıldı.

Samsun’un Bafra ilçesinde Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplantısı Kaymakam Cevdet Ertürkmen, başkanlığında yapıldı.

Öğretmenevi toplantı salonunda yapılan toplantıda, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Zafer Yüksel, ilçe jandarma komutanı üsteğmen Fatih Özer tarafından asayiş konularında yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen’de yaptığı konuşmada, "Suç aletlerine erişim, teknolojik aletlerine erişim bizi bu noktada toplum destekli asayiş olaylarının vazgeçilmez olduğu bir noktaya sürükledi. Sizler olmazsanız, sadece kolluk bazında bizim asayiş uygulamalarımızı düzeltmemiz mümkün değil. Ciddi manada toplumun ve halkın, iyinin yanında yer alması, asayişi düzeltmesi noktasında bu konuda görevli olan kolluk görevlilerine yardımcı olması günümüzde asayişin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi" şeklinde konuştu.

Toplum Destekli Polislik İlçe Güvenlik Danışma Kurulu toplantısına birim amirleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.