Adıyaman Kahta ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri okulları ziyaret ederek bilgilendirme yaptı.

Adıyaman’ın Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, eğitim kurumlarına gerçekleştirdikleri ziyaretlerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. Ziyaretler kapsamında Turgut Özal İmam Hatip Ortaokulu, Kahta Kültür Merkezi ve Zini Abdullah Eraslan Anaokulunda bir dizi etkinlik düzenlendi. Toplum Destekli Polislik ekipleri, Zini Abdullah Eraslan Anaokulunda düzenlenen Yerli Malı Haftası etkinliğine katılarak miniklerle bir araya geldi. Öğrencilere yerli ürünlerin önemi anlatılırken, etkinlikte keyifli anlar yaşandı.

Kahta Kültür Merkezi ve Kütüphanesi bahçesinde bulunan üniversite hazırlık öğrencilerine yönelik ise siber suçlar, siber güvenlik, sanal bahis ve internet yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan uyarı broşürleri dağıtıldı.