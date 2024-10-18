SUBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, yeni akademik yıl sebebi ile öğrenci topluluklarının temsilcilerini bir araya getiren bir toplantı düzenledi. Toplantıya katılan Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, toplulukların düzenlediği etkinliklerin kamuoyunun ilgisini çektiğini ve gündem oluşturduğunu söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, ‘Öğrenci Toplulukları Buluşması’ düzenledi. Üniversite lokalindeki buluşma; Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz, Öğretim Görevlisi Yavuz Yıldırım ve 68 öğrenci topluluğu temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirildi. Buluşmada toplulukların 2024-2025 Akademik Yılı Güz Yarıyılı faaliyetleri, gelecek dönem için planları ve beklentileri konuşuldu. Soru-cevap bölümünün ardından Rektör Sarıbıyık tarafından; etkin faaliyet yönetimi ve kampüs kültürüne katkı sağlayan, sosyal sorumluluk projelerini uygulamada başarılı olan, üniversitenin etkinliklerine destek veren, milli teknoloji hamlesindeki başarıları ve gerçekleştirdikleri etkinliklerle farkındalık oluşturan, topluma katkı sağlayan, aktif faaliyet ve dış paydaş ilişkileri yürüten, fark oluşturan ve faaliyet çeşitliliği gösteren 21 topluluk temsilcisine teşekkür belgesi takdim etti.

Farkındalık oluşturma potansiyeli

Topluluk faaliyetlerinin üniversite tanıtımına katkısına ve Teknofest 2024’teki başarılara değinen Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Topluluklarımız yamaç paraşütünden gastronomiye, peyzajdan çip tasarımına uzanan geniş bir faaliyet alanına sahip. Bu faaliyetlerin her biri üniversitemizin tanıtımına katkı sağlıyor. Düzenlenen etkinlikler kamuoyunun ilgisini çekiyor ve gündem oluşturuyor. Esasında öğrenci toplulukları üzerine eğildikleri hemen her konuda bir farkındalık oluşturma potansiyelini içinde barındırıyor. Bunu birçok örnekte gördük. Geride bıraktığımız Teknofest 2024 de bunlardan birisiydi. Burada dereceler kazanarak bizleri gururlandıran topluluklarımızı kutluyor ve bütün topluluklarımızı etkin faaliyetlerinden dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Sosyal transkripte işleniyor

Öğrenci topluluklarında yer almanın sosyalleşmeyi sağladığını ve tecrübe kazandırdığını kaydeden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay, “Gelecek adına fayda da sağlıyor. Bunun yanı sıra buralarda yürütülen faaliyetler sosyal transkripte işlenebiliyor. Günümüzde iş dünyası notlara olduğu kadar iletişim ve sosyal becerilere de önem veriyor. Güz Yarıyılı’nın tüm topluluklarımız için aktif ve güzel geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu. Topluluk temsilcilerine teknik bilgiler içeren bir sunum yapan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Dr. Orhan Yılmaz ise, “Etkinliklerin daha organize bir şekilde gerçekleştirmesi için ilgili planların yapılmasını ve sahada aktif olarak yer alınmasını önemsiyoruz. Biz her türlü ihtiyacınızda yanındayız” ifadelerine yer verdi.