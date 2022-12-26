Gebze’de zabıta ekipleri ekipleri, ilçe genelinde fabrikalara, iş yerlerine, okullara ve benzeri yerlere yemek hizmeti veren tesisleri denetledi.

Gebze’de zabıta ekipleri ekipleri, ilçe genelinde fabrikalara, iş yerlerine, okullara ve benzeri yerlere yemek hizmeti veren tesisleri denetledi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Gebze İlçe Kaymakamlığı tarafından oluşturulan komisyon ile birlikte okul kantinleri ve toplu yemek üreten işyerlerini denetliyor. Kocaeli Valiliği tarafından başlatılan genel denetim çerçevesinde; ilçede faaliyette bulunan fabrikalara, iş yerlerine, okullara ve benzeri yerlere yemek hizmeti veren yemek fabrikaları; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, SGK, İş-Kur ve Gebze Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından 15 günde bir, hijyen, kullanılan gıda maddelerinin sağlığa elverişli olup olmadıkları, yabancı ve izinsiz personel çalıştırıp çalıştırmadığı gibi konularda denetime tabi tutuluyor.

Yetkililer vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı merkezi aracılığıyla bildirmeleri çağrısında bulundu.