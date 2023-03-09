Bursa Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu taşıma araçlarında kredi kartı ile temassız ödeme kolaylığı sunmaya başladı. Uygulama, özellikle şehir dışından gelip, günü birlik toplu taşımadan yararlanmak isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak.

Metroda bekleme sürelerinin kısaltılması, toplu taşıma araçlarının modernize edilmesi gibi yatırımlarla toplu ulaşımı sürekli teşvik eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de metro ve validatör bulunan otobüslerde kredi kartı ile ödeme dönemini başlattı. Temassız ödeme özelliği olan Visa ve MasterCard kredi kartları ile NFC özelliği bulunan akıllı telefonlarla yapılacak ödemelerde, banka tarafından yürürlükteki komisyon bedeli alınacak. Tam tarifenin uygulanacağı kredi kartı ödemelerinde ulaşım ücretinin her 5 TL’ye kadar olan kısmı için 1 TL, 5 TL ile 10 TL arasında olan kısmı için 2 TL ve 10 TL ile 15 TL arasındaki ulaşım ücretine karşılık da 3 TL komisyon ücreti alınacak.

Uygulama özellikle Bursakart’ı olmayan ve şehir dışından günü birlik kente gelip, toplu taşıma kullanmak isteyen vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlayacak. Boş Bursakart bedelinin 35 TL, tek biniş kısa hat biletinin 18 TL ve tek biniş uzun hat biletinin 30 TL olduğu düşünüldüğünde, kredi kartı ile ödeme yapıldığında 8,50 TL olan Bursaray tam biniş ücreti banka komisyonu ile birlikte 10.5 TL’ye gelmiş olacak.