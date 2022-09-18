Samsun’un ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, şehir merkezine tek araçla ulaşmalarını sağlayacak Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin hizmete girmesini bekliyor.

Samsun’un ilçelerinde yaşayan vatandaşlar, şehir merkezine tek araçla ulaşmalarını sağlayacak Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin hizmete girmesini bekliyor.

İlçelerden şehir merkezine, şehir merkezinden de ilçelere birkaç vasıta değiştirerek ulaşan vatandaşların bu çilesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı Toplu Ulaşım Transfer Merkezi’nin hizmete girmesiyle son bulacak. Kentin doğu ilçelerinden şehre gelen yolcular son durak olan Belediye Evleri Kavşağı’nda inerken, batı ilçelerinde yaşayanlar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tramvay İstasyonu’na, Güney ilçelerinden oturanlar ise otogarda inerek ikinci vasıtayla merkeze geliyor.

Şoför esnafının ve vatandaşların ulaşım sorununu Toplu Ulaşım Transfer Merkezi ile çözmeye hazırlanan Samsun Büyükşehir Belediyesi, açılış için gün sayıyor. Merkeze tek araçla gelebilecekleri transfer merkezinin bir an önce açılmasının heyecanını yaşayan vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür etti. 7’den 70’e herkesi mutlu eden merkezle ilgili düşüncelerini belirten vatandaşlardan lise öğrencisi Gamze Kumaş, “Şükürler olsun ki sonunda 2-3 araç değiştirmekten kurtulacağız. Samsun- Çarşamba Halk Otobüsü artık Büyükşehir Belediyesi Kavşağı’na kadar gidecek. Öğrenci olduğumuz için maddi manevi büyük kolaylık olacak. Çünkü gidiş geliş çok masraflı oluyordu. Şu an çok güzel oldu. Şehir merkezine tek araçla gidebileceğiz ve hem ekonomik hem de zaman açısından önemli avantaj sağlayacak” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Yaren Akbaş, “Fakültemiz Çarşamba’da. Hafta sonlarında ailemin yanına gidiş geliş yaparken 3 araç değiştirmek zorunda kalıyorum. Bu hem yorucu hem de maddi açıdan zorluyor. Hizmete girecek bu yeni merkez ile birlikte tek araçla evime gidebileceğim. Bu benim için çok büyük kolaylık oldu. Açılacağı günü de merakla bekliyorum” diye konuştu.

Ladik’te yaşayan ev hanımı Şaziye Akkaya ise “Samsun’a gittiğim zaman otogarda iniyorum. Sonra merkeze giden araca biniyorum. Oradan da gideceğim yere dolmuşla ulaşıyorum. 15 gün önce Samsun’a gittim. Çok bunaldım. Otogarda tam 1.5 saat araç bekledim. Hastane randevuma geç kaldım. İnşallah indi bindi yapmayacağız. Çarşıda indiğimiz zaman istediğimiz yere gidebileceğiz. Çilemiz bitiyor. Bizi unutmayıp merkezi yapanlardan Allah razı olsun“ şeklinde konuştu.

Başkan Demir: “Bu kurslar kadınlarımızın hayatına ışık oluyor”

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi, kadınların hayatın her alanında aktif rol almalarını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu hizmetler ve kurslardan faydalanan kadınlar, hem sosyalleşiyor hem de aile ekonomilerine katkı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı öncülüğünde 2019’dan bu yana mefruşattan, ön muhasebeye, Kur’an öğreniminden takıya, ahşap boyamadan işaret dili eğitimine kadar 88 farklı kurs programı düzenlendi. Açılan kurslarda 3 bin kadının mahareti, kurslarda verilen teknik bilgiyle harmanlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi bu yıl da 4 farklı noktada kadınlara ücretsiz hizmet sunacak. 2022- 2023 eğitim- öğretim yılı kursları için ön kayıtlar alınmaya başladı. Kurslar, Sadi Tekkesi Aile Yaşam Merkezi, Amisos Aile Yaşam Merkezi, Millet Bahçesi Hanımlar Lokali ve Kadıköy Mahallesi Kültür ve Yaşam Evi’nde (Paşa Konakları) düzenlenecek.

SASKİ’den kaçak su kullananlara 3 milyon 198 bin 500 lira ceza

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) de su kullanımındaki haksızlığı önlemek amacıyla kaçak su ve usulsüz kullanıma yönelik 17 ilçede kapsamlı mücadelesini sürdürüyor. Yılın ilk 9 ayında 1611 adrese toplamda 3 milyon 198 bin 500 lira ceza uygulandı.

16 ekip ve 36 personel ile başta tarım arazileri olmak üzere saha araştırmalarını sürdüren SASKİ Genel Müdürlüğü içme suyunu tarla ve bahçelerinde kaçak kullananların peşini bırakmıyor. Vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, kaçak su kullananları tek tek tespit ediyor. Ardından idari para cezası uygulayarak, hukuki süreç başlatıyor. Bu yılın ilk 9 ayında 1611 adrese toplamda 3 milyon 198 bin 500 lira ceza uygulandı. SASKİ Genel Müdürlüğü içme suyu aboneliği yaptırmadan ev ile iş yerlerinde kaçak su kullananların tespitini sağlamak adına mücadelesini titizlikle yürütüyor. Vatandaşlardan da bu noktada destek isteyen ekipler, bu tarz durumlarla karşılaştıklarında Alo 185 Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları uyarısında bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Halkımızın içme suyu anlamında mağduriyet yaşamaması, kaynaklarımızın daha etkin kullanılması ve kaçak veya usulsüz su kullanımlarının önüne geçmek adına denetim çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Usulsüz ve kaçak su kullananlara gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.