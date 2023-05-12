Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tertemiz bir Turgutreis için kolları sıvadı

Çalışmalarını yoğunlaştıran temizlik işleri ekipleri ‘’Toplu Temizlik Etkinliği’’ ile Turgutreis’in tüm mahallelerine dokunacak. Toplu temizlik etkinliği bu hafta, Karabağ Mahallesinden başlayarak Turgutreis’in tüm sokak ve caddelerinde devam edecek.

Temizlik İşleri ekipleri yapılan etkinliğe; 3 Süpürge aracı, 2 Yıkama aracı, 1 Ahtapot aracı ve 4 temizlik işleri personeli ile katılıyor. Ekipler, büyük bir gayret ve özveri ile sahada çalışırken vatandaşlar ve bölge esnafı yapılan faaliyetlerden duydukları memnuniyeti dile getirip başta Başkan Ahmet Aras olmak üzere sahada çalışan tüm personele teşekkürlerini iletti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü önceden planlanan çalışmalar çerçevesinde Turgutreis şantiyesi öncülüğünde haftanın bir günü sırasıyla tüm mahallelerde toplu temizlik etkinliğine yaz boyunca devam edecek.