Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, toplu taşımada kaliteyi artırmak amacıyla 2024 yılında il genelinde 6 bin 840 sürücüye eğitim verdi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Şefliği öncülüğünde; sürücü personeli ve yolcu memnuniyetini arttırmak, toplu taşımada yaşanan sorunları en aza indirmek ve hizmet kalitesini arttırmak için 2024 yılında Kocaeli genelinde 6 bin 840 sürücüye eğitim verildi. Sürücülere sürücü-yolcu iletişimi, genel trafik mevzuatı, yangın güvenliği ve temel ilk yardım konuları hakkında bilgiler aktarılıyor.