Erzincan’da belediye tarafından kiralanan 28 özel halk otobüsüyle 9 belde ve 3 köyde başlatılan toplu taşımadan ilk 4 günde 2 bin 400 vatandaşın ücretsiz faydalandığı belirtildi.

Erzincan’da belediye tarafından kiralanan 28 özel halk otobüsüyle 9 belde ve 3 köyde başlatılan toplu taşımadan ilk 4 günde 2 bin 400 vatandaşın ücretsiz faydalandığı belirtildi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, belde ve köylerde taşıma hizmetinden yararlanan vatandaşların kendilerine memnuniyetlerini ifade ettiklerini, bu taşıma hizmetinin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Aksun açıklamasında şu görüşlere yer verdi;

“Böyle bir görevin olmaması için 3 yıl mücadelede verdik. Gelinen noktada Erzincan Belediyesi olarak, belediyemiz sınırları içerisine girip mahalle statüsü kazanan 9 belde ve 3 köyümüzde toplu taşıma işini 01 Ocak 2023 tarihi itibarı ile başlattık. Biz toplu taşıma işine başlamadan önce bu bölgelerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız, engelli vatandaşlarımız, şehit yakınlarımız, gazilerimiz gibi birçok vatandaşımız toplu taşımadan ücretsiz faydalanması gerekirken bundan mahrum kalıyorlardı. Bu haklarından faydalanamadıkları içinde şikâyetlerini belirterek bizden her zaman talepte bulunuyorlardı. Belediye olarak toplu taşıma işine başlayalı henüz bir hafta bile olmamışken yaklaşık 10 bin vatandaşımıza taşıma hizmeti verdik ve bu vatandaşlarımızdan 2 bin 400 kişiyi ise ücretsiz taşıdık. Bizim hiç kimseyle rekabet etmek gibi bir derdimiz yok, olmazda. Bizim tek isteğimiz vatandaşımıza huzurlu ve rahat bir şekilde taşıma hizmeti sunmak.”