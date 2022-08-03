Mersin'in Tarsus ilçesinde polisler, toplu taşıma şoförlerini trafik kuralları konusunda uyardı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisler, toplu taşıma şoförlerini trafik kuralları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından ilçedeki toplu taşıma faaliyeti yürüten işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı. Tarsus Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilgili işletmelerin başkan ve üyeleri katıldı. Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli personelin sunum yaptığı toplantıda katılımcılara, vatandaşların yoğunlukla kullandığı toplu taşıma araçlarının başkanları ve şoförleri olarak trafik kurallarına riayet etme hususunda tüm vatandaşlara örnek olmaları gerektiği hatırlatıldı. Bu sebeple yaz aylarının gelmesi ile birlikte minibüs/otobüs kapılarının açık şekilde seyahat edilmesi, seyir halinde iken sigara ve cep telefonu kullanımı ile genel trafik kurallarına uyulmaması durumunda hem kendilerinin hem de vatandaşların can ve mal güvenliğini riske atabilecek sonuçlar doğurabileceği belirtildi.

Genel trafik kuralları ile alakalı yapılan bilgilendirmeler sonrasında toplu taşıma faaliyeti yürüten işletmelerin istek ve önerileri dinlendi.