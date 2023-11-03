Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yolcu ve servis taşımacılığı yapan araçlar denetlendi. 74 aracın denetlendiği uygulamada mevzuat dışı taşımacılık yapan 7 araca 47 bin 264 Lira ceza kesildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Saray İlçe Jandarma Komutanlığı 3. ve 13. Jandarma Trafik Ekipleri, Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma Ekipleri, Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Zabıta ekiplerince müşterek olarak korsan taşımacılık, güzergah dışı ve yetki belgesi olmadan taşımacılık yapan araçlara yönelik olarak denetim gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 74 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucu mevzuat dışı taşımacılık yaptığı tespit edilen 7 araca toplam 47 Bin 264 Lira trafik idari para cezası uygulanırken, 1 araç ise 15 gün süre ile trafikten men edildi.

Denetimlerin haksız rekabetin önlemesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacı ile etkin ve sürekli olarak devam edeceği öğrenildi.