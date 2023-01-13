Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeki toplu taşıma otobüsünde yangın çıktı. Yolcular son anda tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde seyir halindeki toplu taşıma otobüsünde yangın çıktı. Yolcular son anda tahliye edilirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Soma istikametinden Akhisar yönüne giden A.Ç. idaresindeki 45 HD 1321 plakalı özel toplu taşıma otobüsü, Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı yakınlarında bir anda yanmaya başladı. Motor aksamı bölümünden alev alan araca önce vatandaşlar yangın tüpü ile sonra da Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Merkezi Amirliği ekipleri müdahale etti. Otobüsün ön tarafı tamamen yanarken, araçta bulunan 11 yolcu son anda tahliye edildi. Yangında otobüste maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan yaklaşık 30 dakika kapanan yol, yangının söndürülmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.