Merkezefendi Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü yapılacak olan, ilçe sınırları içerisindeki 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarının faydalandığı sünnet etkinliği için kayıtlar başladı.

Merkezefendi Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ediyor. Etkinlik çerçevesinde dar gelirli ailelerin 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarının sünnetleri Merkezefendi Belediyesi’nce yaptırılacak. Çocukların sünnetleri özel hastanelerde uzman doktorlar tarafından modern cerrahi yöntemlerle, hijyenik ortamda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Sünnet çocuklarının sünnet kıyafetleri de Merkezefendi Belediyesi tarafından hediye edilecek. Çocuklarını sünnet yaptırmak isteyen Merkezefendililer başvurularını 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden ve www.merkezefendi.bel.tr adresi üzerinden yapabilecekler. Başvurular 7 Temmuz Cuma gününe kadar devam edecek. Sünnet olan çocuklar, Merkezefendi Belediyesi’nin düzenleyeceği ‘Sünnet Şöleni’nde bir araya gelecek.