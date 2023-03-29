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Programda konuşan Rektör Nedim Sözbir, Toplu İş Sözleşmesi’nin hayırlar getirmesini dileyerek emek verenlere teşekkürlerini iletti. Bir önceki sözleşmeye göre 8 farklı kazanıma dikkat çeken Rektör Sözbir, alın teri kurumadan çalışanların haklarını vermek istediklerini dile getirerek sözlerini sonlandırdı.

Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Doğan Alıç, Düzce Üniversitesi Genel Sekreteri Nihat Yıldız, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cengiz Tuncer, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı ile sendika temsilcileri ve Düzce Üniversitesi mensupları katıldı.

Biri ısırdı biri tırmaladı

Biri ısırdı biri tırmaladı

Düzce Üniversitesi ile Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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