Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bayırköy Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası yoğun bir katılımla devam ediyor. Kampanya çerçevesinde toplanan yardımlarlarla dolan tırlar deprem bölgesine doğru hareket etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bayırköy Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası yoğun bir katılımla devam ediyor. Kampanya çerçevesinde toplanan yardımlarlarla dolan tırlar deprem bölgesine doğru hareket etti.

Bayırköy Belediyesi tarafından yardım kolileri, temel gıda malzemeleri, temizlik ve hijyen malzemeleri, ekmek, su, ısıtıcı gibi acil ihtiyaç niteliği taşıyan malzemelerle tırlar deprem bölgesine doğru yola çıktı. Bayırköy Belediye Başkanı aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman, “Deprem felaketinin ardından yardımlaşma, dayanışma, kardeşlik, birlik ve beraberlik duyguları içinde tüm vatandaşlarımızın depremin yaralarının sarılması konusunda ilk andan itibaren seferber olduğu gibi bugün de yola çıkarılan tırlarımıza gencinden yaşlısına hep birlikte yardım kolileri, temel gıda malzemeleri, temizlik ve hijyen malzemeleri, ekmek, su ve ısıtıcı gibi malzemeler, yerleştirilerek deprem bölgesindeki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Allah tüm vatandaşlarımızdan razı olsun. Ayrıca deprem bölgesinde kullanılmak üzere bir tır dolusu yakacak odun, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gönderildi” dedi.