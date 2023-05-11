İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, toplanan her atıkla okullara malzeme desteği sağlıyor.

Sıfır Atık uygulamalarının tüm kentte yayılması için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevre kirliliğini önlemek ve ekonomik kazanç sağlanması amacıyla okulları projeyle ilgili bilgilendirmeye devam ediyor. Ambalaj atık toplama kampanyasına devam eden ekipler, toplanan ambalaj atıklarını yine okullara malzeme desteği olarak sunuyor. Kampanya çerçevesinde son 2 haftada 5 okula 140 paket A4 fotokopi kağıdı dağıtıldı.