Yalova’da 17 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle düzenlenen “Let’s Do It” farkındalık etkinliğinde sahildeki çöpler toplandı. Toplanan çöplerle çevre temizliğine dikkati çekmek için “77 Yalova” yazıldı.

Yalova’da 17 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle düzenlenen “Let’s Do It” farkındalık etkinliğinde sahildeki çöpler toplandı. Toplanan çöplerle çevre temizliğine dikkati çekmek için “77 Yalova” yazıldı.

Yalova Belediyesinin destekleriyle gerçekleşen “Let’s Do It” farkındalık hareketi çerçevesinde gerçekleşen program 17 Ağustos Parkı’ndan başladı. Etkinliğe katılan onlarca kişi sahil güzergahından Mini Amfi’ye kadar çevre temizliği yaptı. Toplanan çöplerle “77 Yalova” yazıldı. Yaklaşık 1 saat boyunca süren çöp toplama etkinliğinde sahil kenarından atık damacana ve manken bacağı gibi ilginç çöpler toplandı.

Etkinliğin başlangıcında konuşma yapan Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Hakan İlaslan, bölgede 16 personelle temizlik yaptıklarını anlattı. İlaslan, bir gün temizlik yapmayarak bölgeden alınan çöp miktarına dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Let’s Do İt Yalova İl Temsilcisi Makbule Budak Çalışkan, “Dünyanın 180 ülkesi ile birlikte eş zamanlı yapılan Türkiye’de de 81 ille birlikte en büyük çevre hareketine Yalova’dan katıldık. Bugün 1 günlüğüne de olsa doğanın yükünü hafifleteceğiz” dedi.