Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Kasım ayında aylık yüzde 1,6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 99,7 arttı.

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