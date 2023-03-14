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Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Ocak ayında aylık yüzde 8,3 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Ocak ayı Ciro Endeksleri’ni açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Ocak ayında yıllık yüzde 94,0 arttı.

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