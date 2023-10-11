Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Ağustos ayında yıllık %69,0 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %55,5 arttı, inşaat ciro endeksi %106,3 arttı, ticaret ciro endeksi %75,8 arttı, hizmet ciro endeksi %65,4 arttı.

Toplam ciro aylık %2,3 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Ağustos ayında aylık %2,3 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %2,0 arttı, inşaat ciro endeksi %2,6 arttı, ticaret ciro endeksi %1,9 arttı, hizmet ciro endeksi %4,6 arttı.