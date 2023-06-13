Ciro endeksi, 2023 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 56,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ciro Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Nisan ayında yıllık yüzde 56,2 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Nisan ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 41,8, inşaat ciro endeksi yüzde 93,1, ticaret ciro endeksi yüzde 60,3, hizmet ciro endeksi yüzde 66,1 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 3,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Nisan ayında aylık yüzde 3,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Nisan ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 3,9, inşaat ciro endeksi yüzde 6,3, ticaret ciro endeksi yüzde 3,0, hizmet ciro endeksi yüzde 4,1 arttı.