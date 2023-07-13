Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Mayıs ayında yıllık yüzde 52,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı mayıs ayı ciro endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Mayıs ayında yıllık yüzde 52,7 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 34,9, inşaat ciro endeksi yüzde 102,8, ticaret ciro endeksi yüzde 58,8, hizmet ciro endeksi yüzde 62,3 arttı.

Toplam ciro aylık yüzde 2,9 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2023 yılı Mayıs ayında aylık yüzde 2,9 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2023 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1,6, inşaat ciro endeksi yüzde 3,5, ticaret ciro endeksi yüzde 3,2, hizmet ciro endeksi yüzde 4,7 arttı.